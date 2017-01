POL-RE: Datteln: Unfallflucht an der Castroper Straße

Recklinghausen (ots) - Ein an der Castroper Straße in Höhe der Hausnummer 194 geparkter schwarzer Renault Megane wurde am Freitag zwischen 00.30 Uhr und 11.30 Uhr bei einer Unfallflucht so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell