POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte, wie am Vortag, in eine Firma an der Weusterstraße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und drangen in die Lagerhallte ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten sieben Paare Arbeitsschuhe.

Marl:

Eine Wohnung an der Oppelner Straße wurde zwischen Donnerstag Morgen und Freitag Morgen von Unbekannten aufgebrochen. Die Eindringlinge hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Recklinghausen:

Eine Bäckerei an der Berghäuser Straße wurde in der Nacht zu Freitag von Einbrechern heimgesucht. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen in die Verkaufsräume ein. Dann brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Über einen Balkon gelangten Einbrecher am Donnerstag gegen 19.20 Uhr an einen Balkontür einer Wohnung an der Hirtenstraße. Sie durchsuchten die Räume und Schränke und flüchteten mit erbeutetem Schmuck, als die Bewohner zurückkehrten.

Aus einem Haus am Froschkönigweg entwendeten Unbekannte Schmuck und Bargeld, nachdem sie am Donnerstag in den Nachmittagsstunden die Terrassentür aufgehebelt hatten und sich so Zugang verschafft haben. Die Eindringlinge durchsuchten alles und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Herten:

Bargeld, Schmuck und Parfum nahmen Einbrecher aus einem Haus an der Pestalozzistraße mit. Sie hatten sich durch ein augebrochenes Kellerfenster Zugang verschafft und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Eindringlinge kamen am Donnerstag in den Abendstunden.

Castrop-Rauxel:

Über eine Mülltonne gelangten Einbrecher am Donnerstag im Laufe des Tages an ein Fenster eines Hauses an der Mulvanystraße. Sie hebelten es auf und stiegen in die Räume ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Waltrop:

Einbrecher erbeuteten aus einer Wohnung an der Dortmunder Straße am Donnerstag in der Mittagszeit Schmuck. Die Unbekannten hatten das Schloss der Wohnungstür aufgebrochen und die Zimmer durchsucht. Dann flüchteten sie vom Tatort.

Gladbeck:

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte ein Loch in die Außenwand eines Geschäftes an der Hornstraße und drangen in die Räume ein. Sie nahmen einen Tresor mit nach draußen und brachen ihn dort auf und durchsuchten die Räume. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell