POL-RE: Castrop-Rauxel: 61-Jährige bei Unfall an der Ringstraße verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 61-jährige Dortmunderin wurde am Freitag um 07.55 Uhr bei einem Unfall an der Ringstraße leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war mit ihrem Pkw auf der Ringstraße unterwegs, als eine 51-Jährige aus Castrop-Rauxel mit ihrem Wagen aus einer Einfahrt auf die Straße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell