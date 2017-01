POL-RE: Marl: 79jähriger Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Ein 79jähriger Marler wurde am Donnerstagnachmittag (15:27 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße leicht verletzt. Ein 63jähriger Autofahrer aus Marl hatte den Radfahrer beim Verlassen des Kreisverkehrs am dortigen Elektromarkt offensichtlich übersehen. Bei der Kollision kam der Senior zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 900 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell