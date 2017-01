POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht auf Parkplatz - 5.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag (19.01), in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr, wurde ein auf dem LIDL-Parkplatz an der Berghäuser Straße geparkte PKW von einem Unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. An dem weißen Audi A4 entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell