POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs,- Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Gladbeck:

Ein Friseursalon an der Rentforter Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag von Einbrechern heimgesucht. Sie hatten eine Tür aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Sie durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Ebenfalls an der Rentforter Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag eine Imbissstube aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten auch hier die Tür auf und nahmen ein Sparschwein und eine Festplatte mit.

Der Versuch, eine weiteren Friseursalon an der Rentforter Straße in der Nacht zu Donnerstag aufzubrechen, scheiterte.

Recklinghausen:

Unbekannte hebelten am Mittwoch in den Nachmittagsstunden eine Balkontür einer Wohnung an der Marienburger Straße auf und drangen in die Zimmer ein. Sie durchsuchten sie und erbeuteten Bargeld. Dann flüchteten sie unerkannt.

Haltern am See:

Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt haben, stiegen Einbrecher am Mittwoch in den Nachmittagsstunden in eine Wohnung an der Weseler Straße ein. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume und nahmen Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon mit.

Castrop-Rauxel:

Drei Männer ergriffen die Flucht, als sie am Mittwoch um 18.25 Uhr eine Nachbarin bemerkten. Die Nachbarin hatte einen lauten Knall vom Nachbarhaus an der Straße Untersredey gehört und nachgeschaut. Wie sich herausstellte, war an der Tür gehebelt worden. Einer der drei Männer soll um die 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug eine Cappy und einen Bart. Die beiden Anderen können nicht beschrieben werden.

Datteln:

Aus einer Wohnung an der Frankfurter Straße entwendeten Einbrecher eine Kaffeemaschine und eine Jacke, nachdem sie am Mittwoch im Laufe des Tages die Tür aufgehebelt hatten. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Oer-Erkenschwick:

Nachdem sie eine Wohnungstür an der Straße Im Buschkamp aufgebrochen haben, durchsuchten Unbekannte am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr die Zimmer. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten unerkannt.

Herten:

Eine Zeugin überraschte am Mittwoch um 12.50 Uhr zwei Männer, wie diese in einem Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße versuchten, eine Wohnungstür aufzubrechen. Die beiden Unbekannten flüchteten sofort. Die Beiden waren männlich, etwa 14-15 Jahre alt, etwa 1,55 m groß, dünn und trugen dunkle Oberbekleidung und weiße Cappys. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Bottrop:

Aus einem Lagerraum an der Oberhausener Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Altkatalysatoren. Die Einbrecher hatten zuvor ein Fenster aufgebrochen und waren in die Rä eingedrungen.

Ob die Einbrecher aus der Lagerhalle an der Weusterstraße etwas mitgenommen haben steht noch nicht fest. Die Eindringlinge hatten in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster aufgehebelt und waren dann in die Räume eingestiegen. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell