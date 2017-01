POL-RE: Recklinghausen: Exibitionist an der Funkestraße

Recklinghausen (ots) - An der Funkestraße zeigte sich ein unbekannter Mann am Donnerstag um 07.30 Uhr einer Elfjährigen mit entblößtem Glied. Der Unbekannte fuhr mit einem Fahrrad an dem Mädchen vorbei, hielt dann an und öffnete seine Hose. Dann fuhr er weg. Eine Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, trug eine dunkle Mütze, eine braune Hose und eine braune Jacke (Hose und Jacke ähnelten Arbeitsbekleidung). Er hatte eine Umhängetasche dabei und flüchtete auf einem schwarzen Hollandrad über die Alte Grenzstraße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell