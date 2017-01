POL-RE: Dorsten: Dorstenerin stürzt im Bus

Recklinghausen (ots) - Eine 75-jährige Dorstenerin wurde am Donnerstag um 08.45 Uhr bei einem Unfall an der Halterner Straße leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie stieg in den Bus, der von einem 43-jährigen Dattelner gelenkt wurde und stürzte, als sich das Gefährt in Bewegung setzte.

