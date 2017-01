POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte drängen Frau auf Balkon und durchsuchen Wohnung

Recklinghausen (ots) - Eine 48-jährige Recklinghäuserin hielt sich am Mittwoch alleine in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Klausenerstraße auf, als es klingelte. Sie ignorierte das Klingeln und wollte einige Minuten später die Wohnung verlassen. Im Flur wurde sie von zwei maskierten Männern empfangen und in die Wohnung zurückgedrängt. Die Unbekannten bedrohten die Recklinghäuserin mit einer Schusswaffe und bugsierten sie auf den Balkon. Während ein Täter die Zimmer durchsuchte, bedrohte der andere die Frau auf dem Balkon. Dann schlossen sie die Tür von innen ab und flüchteten. Was die Täter mitgenommen haben, ist noch unklar. Die 48-Jährige schlug die Scheibe der Balkontür ein und konnte so wieder in die Wohnung gelangen und die Polizei verständigen. Die beiden Männer waren etwa 1,80 m groß, schlank, dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben und sprachen mit Akzent. Eine Nachbarin hatte vorher vor der Haustür einen Mann angetroffen, der vorgab, Heizungen kontrollieren zu müssen. Eine nähere Beschreibung dieses Mannes liegt nicht vor. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell