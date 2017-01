POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall an der Herner Straße

Recklinghausen (ots) - An der Herner Straße in Höhe der Blitzkuhlenstraße fuhr am Mittwoch gegen 15.40 Uhr ein 54-jähriger Recklinghäuser mit seinem Pkw auf den Wagen einer 32-jährigen Recklinghäuserin auf. Die 32-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell