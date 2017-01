POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Räuber mit Foto

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 10.12.2016 wurde ein 50-Jähriger in Recklinghausen an der Sauerbruchstraße von einem flüchtigen Bekannten beraubt. Der Täter drohte dem 50-Jährigen mit Schlägen und nahm Bargeld aus dessen Portemonnaie. Dann flüchtete er mit seiner Beute. Das Foto im Anhang zeigt den Tatverdächtigen. Er soll zur Tatzeit einen Vollbart getragen haben. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

