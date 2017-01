POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten:

Aus einem Haus am Markusweg entwendeten Einbrecher Bargeld und Schmuck, nachdem sie am Mittwoch in den Nachmittagsstunden eine Fenster aufgehebelt haben. Zuvor hatten sie einen Bewegungsmelder beschädigt. Im Haus durchsuchten sie die Zimmer und flüchteten mit ihrer Beute.

Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster gelangten Unbekannte am Dienstag Nachmittag in ein Haus Am Rehbaum. Sie drangen durch den Keller in die Wohnräume und durchsuchten diese. Sie nahmen einen Schlüssel mit und flüchteten unerkannt.

Ein Fernsehgerät und einen Receiver entwendeten Einbrecher, die am Dienstag Nachmittag in eine Wohnung Am Lipping eingebrochen sind. Die Diebe hatten die Tür aufgebrochen und sind mit ihrer Beute geflüchtet.

In der Nacht zu Mittwoch drangen Einbrecher in Büroräume an der Gelsenkirchener Straße ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Gebäude brachen sie weitere Türen auf und einen Tresor auf. Aus dem Tresor entwendeten sie Bargeld und flüchteten damit.

Castrop-Rauxel:

Ein aufgehebeltes Fenster diente Einbrechern am Dienstag in den Nachmittagsstunden als Einstieg in eine Wohnung an der Denrodtstraße. Die Eindringlinge durchsuchten alle Räume und nahmen zwei Sparschweine und Schmuck mit. Dann flüchteten sie unerkannt.

Nachdem der Versuch, die Terrassentür eines Hauses am Hülsenweg aufzuhebeln, gescheitert war, schlugen Einbrecher am Dienstag Nachmittag eine Scheibe ein und stiegen in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten die Zimmer und erbeuteten Schmuck. Dann flüchteten sie unerkannt.

Haltern am See:

Unbekannte hebelten am Dienstag Nachmittag die Tür eines Hauses an der Feldstraße auf und drangen in die Zimmer ein. Sie durchsuchten die Zimmer nach Beute und entkamen mit Schmuck.

Bottrop:

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster drangen Einbrecher in einen Wohnraum an der Welheimer Straße ein. Sie durchsuchten Schränke und entwendeten Schmuck. Die Eindringlinge kamen am Dienstag Nachmittag.

