POL-RE: Dorsten: Mehrere Spiegel entwendet und beschädigt

Recklinghausen (ots) - Mehrere Spiegel von Neuwagen wurden auf einem Gelände eines Autohauses an der Wenger Höfe in der Nacht zu Mittwoch entwendet und beschädigt. Mindestens vier Fahrzeuge sind betroffen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell