POL-RE: Marl: 2500 Euro Schaden bei Unfallflucht

Recklinghausen (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro hinterließ eine unbekannter Fahrer am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 12.20 Uhr bei einer Unfallflucht an der Hervester Straße. Ein auf dem Krankenhausparkplatz abgestellter brauner 3-er BMW wurde beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

