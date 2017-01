POL-RE: Kreis Recklinghausen: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter hebelten am Montag Abend ein Fenster eines Hauses an der Alleestraße auf. Sie stiegen in die Räume ein, durchsuchten sie und flüchteten unerkannt. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Aus dem Automaten einer Waschanlage einer Tankstelle an der Herner Straße entwendeten drei Unbekannte am Montag Geld. Sie hebelten den Automaten auf und flüchteten mit ihrer Beute. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, ca. 40 Jahre alt, schwarze Jacke, gelbes Oberteil, kurze dunkle Haare, Umhängetasche, 2. männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, weißes Oberteil, sonst dunkel bekleidet, 3. männlich, dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Waltrop:

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Taeglichsbeckstraße wurde in der Nacht zu Dienstag Ziel von Einbrechern. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Nach der Durchsuchung flüchteten sie. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Gladbeck:

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher am Montagabend in ein Haus am Rensekamp. Sie durchwühlten die Zimmer und nahmen Schlüssel, ein Notebook und Uhren mit.

Herten:

Aus einer Wohnung am Selmshof entwendeten Einbrecher am Montag im Laufe des Tages Bargeld, Gold und einen Computer. Die Eindringlinge hatten eine Wohnungstür im Obergeschoss aufgehebelt und die Zimmer nach Beute durchsucht.

