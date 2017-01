POL-RE: Haltern am See: 19-Jähriger nach sexuellem Missbrauch festgenommen - Diebesgut aus Einbruch gefunden- Wer kennt diese Schmuckstücke?

3 weitere Medieninhalte

Wer kennt diese Kette? Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Anfang Januar wurde eine Anzeige erstattet, weil eine 13-Jährige von einem Unbekannten nach einigen Kontakten über sozialen Medien sexuell bedrängt wurde. Die Ermittlungen des Fachkommissariats führten zu einem 19-Jährigen. Am 10.01. konnte er in einer Wohnung in Haltern am See festgenommen werden. Bei seiner Festnahme war er im Besitz eines Handys, das am 12.11.2016 bei einem Wohnungseinbruch An der Landwehr entwendet wurde. Einbrecher hatten mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen, waren in die Zimmer eingedrungen und mit dem Diebesgut geflüchtet. Der 19-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seit dem 11.01. in Untersuchungshaft. Ob er als Täter für weitere Wohnungseinbrüche in Haltern am See in Frage kommt, wird derzeit geprüft. Bei den Ermittlungen konnten Schmuckstücke aufgefunden werden, die möglicherweise aus Straftaten stammen. Hierbei handelt es sich um eine Kette mit Anhänger in Herzform (beides silberfarben) und einen auffälligen Ring mit einem dunklen Stein (siehe Fotos).

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Schmuckstücke? Wem gehören sie? Hinweise erbittet die EK Phönix unter 0800 2361 111.

