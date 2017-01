POL-RE: Bottrop: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots) - Als sie von der Buchenstraße in die Straße "Am Schlangeholt" abbiegen wollte, fuhr eine 46-jährige Bottroperin mit ihrem Pkw eine 77-jährige Bottroperin an, die zu Fuß unterwegs war. Die Seniorin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder entlassen werden. Der Unfall ereignete sich am Montag um 16.00 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell