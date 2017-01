POL-RE: Datteln: Auffahrunfall mit drei Pkw

Recklinghausen (ots) - An der Castroper Straße kam es am Montag um 16.15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw. Ein 47-Jähriger aus Datteln erkannte zu spät, dass die Wagen vor ihm auf der Castroper Straße in Höhe der Einmündung Schürenheck bremsten. Er fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen einer 27-jährigen Dattelnerin auf und schob ihren Wagen noch auf den Pkw eines 38-Jährigen aus Olfen. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden beträgt 2600 Euro.

