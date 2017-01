POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten

Recklinghausen (ots) - Eine 80-jähriger Mitfahrerin wurde am Montag um 16.40 Uhr auf der Halterner Straße bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Die Seniorin aus Recklinghausen saß im Wagen einer 55-jährigen Recklinghäuserin, der an einer roten Ampel an der Halterner Staße in Höhe der Auffahrt zur L511 hielt. Eine 32-jährige Marlerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den haltenden Wagen auf. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell