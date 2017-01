POL-RE: Gladbeck: Randalierer beschädigen geparkten Pkw

Recklinghausen (ots) - Ein Zeuge meldete am Montag Abend, dass gegen 20.00 Uhr zwei Unbekannte an der Wilhelmstraße zunächst Mülltonnen umgetreten haben und anschließend einer der Beiden auf einen geparkten Pkw gesprungen ist. Als der Zeuge das Duo ansprach, flüchteten die Beiden in Richtung Schützenstraße. Der Wagen hatte einen Schaden im Wert von etwa 1000 Euro. Die beiden waren etwa 22 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer trug einen Fellkragen, einer hatte einen Vollbart, der andere hatte schwarze, kurze Haare. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

