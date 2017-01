POL-RE: Recklinghausen: Raubüberfall am frühen Samstagmorgen

Recklinghausen (ots) - Ein 29jähriger Mann aus Recklinghausen wurde am Samstagmorgen (14.01, 03:20 Uhr) in der Recklinghäuser Innenstadt (Markt) Opfer eines Raubüberfalles. Zwei unbekannte Täter hatten den Mann im Bereich der Sparkassenfiliale unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung "Breite Straße". Die Täter waren dunkel gekleidet. Einer der Männer trug einen Fünftagebart. Der andere Täter war ca. 1,70m groß und hatte dunkle kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

