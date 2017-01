POL-RE: Bottrop: Taxifahrer Reizgas ins Gesicht gesprüht

Recklinghausen (ots) - Am Ende einer Taxifahrt von Essen nach Bottrop wurde am Samstagmorgen (14.01, 08:00 Uhr) ein 56jähriger Essener Taxifahrer im Bereich des Wendehammers an der Gohrweide von einem unbekannten Fahrgast mit Reizgas angegriffen. Anschließend entfernte sich der Täter, ohne den fälligen Fahrpreis zu entrichten. Der Mann wird wie folgt beschrieben, ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, gepflegter Vollbart. Während der Tat trug der Täter eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

