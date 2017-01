POL-RE: Herten: Handtaschenraub am Technologiepark

Recklinghausen (ots) - Eine 47jährige Frau aus Recklinghausen wurde am Samstagnachmittag (14.01, 15:45 Uhr) Opfer eines Handtaschenraubes. Die Frau war auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung des Parkplatzes "Am Technologiepark" unterwegs, als sie plötzlich von einem bisher unbekannten Täter von hinten angegangen wurde. Trotz Gegenwehr der Frau floh der Mann mit der Handtasche in Richtung Gartenstraße. Auch ein 17jähriger Hertener, der der Geschädigten zur Hilfe kam und den Täter kurzzeitig verfolgte, konnte den Täter nicht festhalten. Der Handtaschenräuber wird wie folgt beschrieben: ca. 16-18 Jahre alt, braunes mittellanges Haar, dunkle Augen. Er trug schwarze NIKE-Turnschuhe sowie eine Bauchtasche der Marke "EAST-PACK". Während der Tat hatte der Mann ein Tuch mit der Aufschrift "OMG" ins Gesicht gezogen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter brachte kein Ergebnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell