POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen:

Zwei Männer versuchten am Sonntag um 20.05 Uhr, eine Wohnungstür an der Bergknappenstraße aufzubrechen. Da der Bewohner zu Hause war, bemerkte er den Einbruchsversuch und rief die Polizei. Noch bevor diese eintraf, konnten die beiden Tatverdächtigen mit einem Pkw in Richtung Alte Grenzstraße flüchten.

Aus einem Lagerraum eines Kleingartenvereins an der Westfalenstraße haben Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag, 13.00 Uhr Gartengeräte und Aufsitzmäher gestohlen. Die Diebe hatten vorher die Tür aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Neben zwei Aufsitzmähern nahmen sie einen Kompressor, eine Bierzeltgarnitur, einen Kanister und verschiedene Gartengeräte mit.

Was die Einbrecher aus einem Haus an der Fritz-Husemann-Straße mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Sie brachen ein Fenster auf, indem sie es aufhebelten und durchsuchten die Räume. Die Eindringlinge kamen am Samstag Abend.

Am Freitag nachmittags drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Tellstraße ein und entwendeten ein Fernsehgerät. Sie hatte die Wohnungstür aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Waltrop:

Zwei Wohnungen an der Husemannstraße wurden am Samstag in den frühen Abendstunden von Einbrechern heimgesucht. Sie versuchten, ein Fenster einer Wohnung aufzuhebeln und wurden vermutlich durch den Bewohner, der nach Hause zurückkam, gestört. Im selben Haus wurde ein Einbruch in eine Wohnung festgestellt, bei dem die Einbrecher über einen Balkon an die Tür gelangten und diese aufhebelten. Dann durchsuchten sie die Zimmer und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Marl:

Eine Nachbarin sah am Sonntag gegen 18.15 Uhr, wie vier Männer sich an einem Hauseingang an der Heinrich-Leyers-Straße zu schaffen machten. Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie. Eine Beschreibung liegt nicht vor.

Dorsten:

Eine aufgehebelte Terrassentür diente Einbrechern als Zugang in ein Haus an der Straße "Zum Holtberg". Die Eindringlinge kamen in der Nacht zu Sonntag und durchsuchten alle Zimmer und Schränke. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Eine Wohnungstür in einem Haus an der Ellerbruchstraße wurde von Unbekannten am Samstag nachmittags aufgebrochen. Die Täter hebelten so lange, bis sie die Tür öffnen konnten. Dann durchsuchten sie die Räume und erbeuteten Parfum, einen Reisekoffer, eine Kaffeemaschine und ein Keyboard.

Ein Zeuge hörte am Samstag gegen 00.20 Uhr ein Klirren An der Molkerei und sah anschließend einen Mann, der zur Fuß in Richtung Gemeindedreieck davonrannte. Wie sich herausstellte, waren drei Scheiben eines Geschäftes eingeschlagen worden. Offensichtlich war der Täter nicht ins Geschäft eingedrungen.

Aus einem Haus am Rossiniweg entwendeten Einbrecher am Freitag im Laufe des Tages Schmuck. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt uns sich so Zugang verschafft.

Im Laufe des Wochenendes drangen Einbrecher in eine Lager- und Werkstatthalle einer Firma an der Schleusenstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Halle und nahmen Werkzeug- und Arbeitsmaschinen mit.

Gladbeck:

Alle Zimmer eines Hauses an der Beckstraße durchsuchten Einbrecher am Samstag in den Abendstunden, nachdem sie ein Kellerfenster aufgehebelt hatten und so ins Haus gelangt sind. Die Eindringlinge nahmen Geld, Schmuck und Münzen mit und flüchteten.

Am Freitag Nachmittag brachen Unbekannte ein Haus an der Dürerstraße auf, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten das Haus, erbeuteten Uhren und elektronische Geräte und flüchteten dann unerkannt.

Nachdem sie auf einen Balkon geklettert sind, haben Unbekannte am Wochenende eine Tür zu einem Büroraum am August-Wessendorf-Weg aufgebrochen und sind in die Räume eingedrungen. Vermutlich ohne Beute flüchteten sie vom Tatort.

Haltern am See:

Aus einem Haus an der Erzbischof-Buddenbrock-Straße entwendeten Einbrecher am Samstag in den Nachmittagsstunden Bargeld. Die Eindringlinge hatten zunächst vergeblich versucht, die Keller- und Terrassentür aufzuhebeln. Danach hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein.

Vermutlich ohne Beute zu machen, flüchteten Einbrecher, die am Freitag Abend die Fenster einer Sakristei und eines Kindergartens an der Gildenstraße aufgebrochen haben. Die Unbekannten haben die Räume durchsucht und sind dann geflüchtet.

Drei unbekannte Männer brachen am Freitag gegen 22.00 Uhr ein Fenster eines Jugendzentrums an der Weseler Straße auf und drangen ins Treppenhaus ein. Als sie von Zeugen überrascht wurden, flüchteten sie in Richtung "Zum Silverberg".

Aus einem aufgebrochenen Lagerraum entwendeten Einbrecher in der Nacht zu Montag eine Leiter und stiegen damit auf das Dach einer Tankstelle an der Recklinghäuser Straße. Dann brachen sie eine Kuppel heraus und stiegen in die Verkaufsräume ein. Sie erbeuteten Tabakwaren und flüchteten unerkannt.

Bottrop:

Ein Notebook entwendeten Einbrecher, die in am Samstag der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 14.50 Uhr in ein Haus am Wienkamp eingebrochen sind. Sie hatten die Terrassentür aufgeschlagen, nachdem sie vergeblich versucht hatten, eine Tür aufzuhebeln.

Mit erbeutetem Bargeld und Schmuck flüchteten Einbrecher, die am Freitag Nachmittag in eine Wohnung an der Straße "Am Nappenfeld" eingebrochen sind. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und waren eingestiegen. Dann durchsuchten sie alles und flüchteten unerkannt.

Aus einem Geschäft an der Liesenfeldstraße nahmen Einbrecher in der Nacht zu Montag Nahrungs- und Genussmittel mit. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und waren in die Räume eingedrungen.

Castrop-Rauxel:

Mit Bargeld flüchteten Einbrecher, die in der Nacht zu Samstag in eine Bäckerei an der Lambertstraße eingedrungen sind. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und durchsuchten den Thekenbereich. Dann flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

