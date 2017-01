POL-RE: Bottrop: Geparkter Pkw auf der Hauptstraße angefahren und beschädigt

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Samstag (14.01) 18:30 Uhr, bis Sonntag (15.01) 17:00 Uhr wurde ein auf der Hauptstraße (Höhe 117) geparkter Pkw von einem Unbekannten angefahren und beschädigt. An dem blauen VW-Golf entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell