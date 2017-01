POL-RE: Datteln: 27-Jähriger nach Messerstich in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am 14.01.2017 kam es in den Abendstunden in der Flüchtlingsunterkunft Markfelder Straße in Datteln zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen afghanischer Herkunft. Im Laufe des Streits stellte ein 18-jähriger Mann eine Stichverletzung im Bauch fest. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo die Wunde versorgt wurde und er für die Nacht verblieb. Er konnte das Krankenhaus bereits am nächsten Morgen verlassen. Die Polizei Recklinghausen hat einen 27-jährigen Tatverdächtigen noch am Abend festgenommen. Nach anschließenden Ermittlungen durch eine Mordkommission wurde der Festgenommene am Sonntagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungs-Haftbefehl gegen den Mann wegen des Vorwurfes der gefährlichen Körperverletzung erließ. Die Ermittlungen dauern an. Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Oberstaatsanwalt Bachmann Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Thommek

