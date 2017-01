POL-RE: Marl: Jugendliche treten Spiegel ab

Recklinghausen (ots) - Zeugen sahen am Sonntag gegen 02.10 Uhr an der Heisterkampstraße, wie drei Jugendliche die Außenspiegel von geparkten Pkw abtraten. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Bei der Fahndung im Umfeld trafen die Beamten drei Jugendliche an. Ob sie für die Sachbeschädigungen in Frage kommen, muss noch ermittelt werden. Wie sich herausstellte, waren mindestens sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell