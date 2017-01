POL-RE: Gladbeck: Mann onaniert im Fahrzeug

Recklinghausen (ots) - Eine 73-Jährige aus Gladbeck wurde am Freitag um 08.40 Uhr von einem unbekannten Mann an der Haltestelle Schwechater Straße/Karl-Arnold-Straße aus einem roten Caddy heraus angesprochen und nach dem Weg befragt. Während der Wegbeschreibung onanierte der Mann im Auto und fuhr weg, als die Seniorin dies bemerkte. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Jacke, fuhr einen roten Caddy. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat für Sexualdelikte unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell