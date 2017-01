POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Marl:

Eine Wohnung in einem Haus an der Halterner Straße wurde am Mittwoch im Laufe des Tages von Einbrechern aufgehebelt und durchsucht. Die Eindringlinge erbeuteten ein Handy und flüchteten unerkannt.

Eine Wohnung in einem Haus an der Droste-Hülshoff-Straße wurde am Donnerstag in den Nachmittagsstunden Ziel von Einbrechern. Sie hebelten ein Fenster auf, drangen in die Zimmer ein und durchsuchten sie. Die Eindringlinge nahmen Schmuck, Bankkarten und Kosmetik mit und flüchteten unerkannt.

Ein Haus an der Oderbruchstraße wurde am Freitag gegen 07.00 Uhr von einem Einbrecher aufgesucht. Er entfernte ein Fliegengitter und machte sich am Fenster zu schaffen. Dabei wurde er von der Bewohnerin überrascht und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Flämingstraße. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: kräftig, dunkle Kleidung, längere Jacke bis über das Gesäß, dreieckige, dunkle Mütze, dunkle Schuhe mit heller Sohle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Castrop-Rauxel:

Mindestens zwei Zigarettenautomaten wurden in den letzten Tagen an der Wakefieldstraße und an der Dortmunder Straße aufgebrochen. Aus den Warenschächten wurden Zigaretten entwendet.

Bottrop:

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher am Donnerstag in ein Haus an der Köhlerstraße. Als die Bewohnerin um 21.25 Uhr nach Hause kam, überraschte sie eine Frau, die sofort die Flucht ergriff. Die Frau soll langes, dunkles Haar gehabt haben und einen Parka getragen haben. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Im Umfeld sah eine Zeugin kurz nach der Tat einen Mann und eine Frau an einem dunklen Kombi. Eine Person trug eine Jogginghose mit einem Streifen sowie einem Kapuzenoberteil, die andere Person war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Oer-Erkenschwick:

Drei Einbrüche an der Gartenstraße: An der Gartenstraße hebelten Einbrecher am Donnerstag in den Nachmittagsstunden eine Tür eines Wintergartens auf und drangen in die Wohnräume eines Hauses. Sie durchwühlten alles und flüchteten mit erbeutetem Schmuck.

Aus einem weiteren Haus an der Gartenstraße entwendeten Einbrecher ebenfalls Schmuck. Hier hatten die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Auch hier wurde alles durchwühlt.

Was die Eindringlinge aus dem dritten Haus an der Gartenstraße mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Der Zugang zu diesem Haus erfolgte ebenfalls über ein aufgehebeltes Fenster. Die Einbrecher stiegen ein und durchsuchten die Zimmer nach Diebesgut.

Gladbeck:

Alle Räume und Schränke einer Wohnung an der Brunnenstraße wurden am Mittwoch in den Abendstunden von Einbrechern durchsucht. Sie hatten die Wohnungstür aufgehebelt und sind so in die Wohnung gekommen. Sie nahmen Unterhaltungselektronik und ein Portemonnaie mit und flüchteten.

Recklinghausen:

Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, eine Balkontür einer Wohnung an der Kardinal-von-Galen-Straße aufzuhebeln, hebelten Einbrecher mit massiver Gewalt ein Fenster auf und drangen in die Wohnung ein. Die Eindringlinge kamen in der Nacht zu Freitag und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell