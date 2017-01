POL-RE: Datteln: BMW-Fahrer fährt auf dem Buschweg Fußgänger an und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 8.15 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW X1 auf dem Buschweg im Vorbeifahrern einen 25-jährigen Dattelner an, indem er ihn am Arm touchierte. Dabei wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Der BMW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den 25-Jährigen zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen BMW-Fahrer machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell