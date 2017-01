POL-RE: Herten: Autofahrer fährt auf der Lyckstraße Schüler an und fährt weiter

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 7.40 Uhr, befanden sich zwei 12 und 15 Jahre alte Brüder aus Herten auf der Lyckstraße auf dem Weg zur Schule. Als sie vom Gehweg aus die Lyckstraße überquerten, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf die Brüder zu. Während der Ältere zur Seite springen konnte und so einen Zusammenstoß verhinderte, wurde der Jüngere leicht erfasst. Dabei wurde der 12-Jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Brüder konnten das Kennzeichen ablesen. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallfahrers dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrer machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell