POL-RE: Bottrop: 88-Jähriger nach viertem Unfall gestoppt

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Renault auf dem Parkplatz des Südring-Centers an der Straße Lehmkuhle beim Ausparken einen geparkten Ford Transit anfuhr und dann weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Die Zeugen notierten das Kennzeichen des flüchtigen Renaults und übergaben die Angaben an die benachrichtigten Polizeibeamten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallflüchtige weiterhin einen Müllcontainer eines Supermarktes und einen geparkten schwarzen 5er BMW auf dem selben Parkplatz angefahren hatte. Hierbei entstand insgesamt 700 Euro Sachschaden. Wenige Minuten später wurde eine weitere Streifenwagenbesatzung zu einem Unfall auf der Ameler Straße gerufen. Hier hatte der Fahrer des blauen Renault, ein 88-jähriger Oberhausener, eine Verkehrsinsel überfahren. Da sein Auto nicht mehr fahrbereit war, konnten die Beamten den 88-Jährigen am Unfallort antreffen. Bei diesem Unfall entstand lediglich geringer Fremdsachschaden. Nach der Unfallaufnahme wurde das Auto des 88-Jährigen abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell