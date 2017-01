POL-RE: Bottrop: Spiegel abgetreten

Recklinghausen (ots) - Die Spiegel von mindesten fünf Pkw, die an der Batenbrockstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 71 eines Autozubehörhandels abgestellt waren, wurden in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten abgerissen oder abgetreten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell