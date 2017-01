POL-RE: Marl: Opel gestohlen

Recklinghausen (ots) - Ein grüner Opel Zafira wurde von Unbekannten am Donnerstag zwischen 08.10 Uhr und 14.40 Uhr von einem Parkplatz an der Paul-Baumann-Straße gestohlen. Der Wagen hatte ein GLA-Kennzeichen und einen Wert von 20000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell