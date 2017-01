POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Einfamilienhaus auf der Feldstraße

Recklinghausen (ots) - Haltern am See

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend eine Kellertür auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Feldstraße ein. Danach versuchten sie eine weitere Tür aufzubrechen, um in die oberen Etagen zu gelangen. Als den Tätern das nicht gelang flüchteten sie ohne Beute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell