POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht an der Bochumer Straße

Recklinghausen (ots) - An der Bochumer Straße, in Höhe der Hausnummer 94, wurde am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr ein geparkter, orangefarbener VW Polo bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Beulen in der Beifahrertür könnten von einem Radfahrer verursacht worden sein. Neben dem Abstellort verläuft ein Radweg. Der Verursacher des Schadens kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell