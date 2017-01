POL-RE: Castrop-Rauxel: Blauer Kastenwagen streift Fahrzeug und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Ein an der Liebigstraße wartender, blauer VW Polo wurde von einem unbekannten blauen Kastenwagen am Mittwoch um 18.55 Uhr beim Abbiegen gestreift und beschädigt. Der Kastenwagen bog von der Bahnhofstraße in die Liebigstraße ein und touchierte dabei den VW. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kastenwagen (ähnlich eines VW Caddys) gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell