POL-RE: Dorsten: Mauer bei Unfall beschädigt - Fahrer flüchtet

Recklinghausen (ots) - Eine Mauer an einer Garagenauffahrt an der Kirchhellener Allee wurde am Mittwoch um 19.40 Uhr von einem weißen Fahrzeug, vermutlich einem VW Caddy angefahren und so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Der Fahrer des weißen Wagens flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, Kontakt unter 0800 2361 111 mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck aufzunehmen.

