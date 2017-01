POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 22-jährige Recklinghäuserin wurde am Donnerstag um 10.55 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Kreymühlenweg/Werkstättenstraße leicht verletzt. Sie wollte mit ihrem Pkw vom Kreymühlenweg in die Werkstättenstraße einbiegen und stieß dabei mit dem Wagen eines 75-Jährigen aus Herne zusammen, der auf der Werkstättenstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich die 22-Jährige leicht Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell