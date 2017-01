POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht vermissten 78-jährigen Karl-Heinz D.

Bild des gesuchten Vermissten. Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Seit Dienstagmorgen wird der 78-Jährige Karl-Heinz D. vermisst. Letztmalig sah ihn seine Ehefrau gegen 5 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Leostraße. Karl-Heinz D. ist 175 cm groß und schlank, hat graue Haare und ist mit einem froschgrünen Schlafanzug mit kariertem Oberteil bekleidet. Trotz umfänglicher Suche, auch unter Einsatz eines Maintrailer-Hundes und eines Polizeihubschraubers, haben sich bislang keine Hinweise ergeben, wo sich der 78-Jährige aufhält oder aufgehalten hat. Nach Zeugenhinweisen könnte er am 10.01., gegen 14 Uhr, im Bereich des Hallenbades, in der Nähe eines Wäldchens, gesehen worden sein. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

