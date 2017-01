POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer stürzt

Recklinghausen (ots) - Ein 27-jähriger Radfahrer aus Castrop-Rauxel musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er auf einem Weg an der Wittener Straße mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 19.00 Uhr.

