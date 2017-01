POL-RE: 45721 Haltern am See, zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch, den 11.01.2017 kam es gegen 16:57 Uhr auf der Recklinghäuser in Höhe des Bossendorfer Damm zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Pkw Führer verletzt wurden. Ein 33 jähriger Pkw Führer aus Neuwied am Rhein befuhr die Recklinghäuser Straße in Fahrtrichtung Haltern. An der Einmündung zum Bossendorfer Damm wollte er nach links auf den Bossendorfer Damm abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 32 jährigen Mann aus Haltern. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Der Pkw Führer aus Neuwied wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw Führer aus Haltern wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 30000,00 Euro. Die Recklinghäuser Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell