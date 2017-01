POL-RE: Marl/Castrop-Rauxel: Autos gestohlen

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag wurde im Laufe des Tages ein auf einem Parkplatz an der Paul-Baumann geparkter grauer Opel Insignia gestohlen. Der Wagen hat einen Wert von 9500 Euro

In Castrop-Rauxel kam am Dienstag zwischen 16.40 Uhr und 18.00 Uhr ein blauer VW Golf 6R abhanden, der an der Bahnhofstraße stand. Der Wagen hat einen geschätzten Wert von 30000 Euro.

