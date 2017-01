POL-RE: Dorsten/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten:

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Haus an der Goethestraße. Sie durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Herten: Von einem ehemaligen Zechengelände an der Egonstraße entwendeten Unbekannte am Dienstag Vormittag Kupferteile aus stillgelegten Maschinen.

