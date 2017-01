POL-RE: Bottrop: Feuer beschädigt mehrere Autos

Recklinghausen (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch um 01.55 Uhr ein Pkw auf einem Parkplatz an der Wallmannstraße in Brand. Noch bevor die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, wurden drei weitere umstehende Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 100000 Euro geschätzt. Das Kommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell