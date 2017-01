POL-RE: Datteln: Tankstelle am Südring beraubt

Recklinghausen (ots) - Ein mit einem Schal oder Tuch teilmaskierter Unbekannter hat am Dienstag gegen 21.50 Uhr eine Tankstelle am Südring betreten und die 26-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Er forderte die Angestellte auf, Geld in einen mitgebrachten Beutel zu stecken. Nachdem die 26-Jährige Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Er war männlich, etwa 1,65 m groß, schlank, trug schwarze Schuhe, eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke, eine dunkle Wollmütze und hatte einen Schal oder ein Tuch vor das Gesicht gezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

