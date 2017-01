POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Herten

Unbekannte hebelten am Montagnachmittag ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Hahnenbergstraße ein. Im Haus durchsuchten sie alle Schränke und Behältnisse nach Diebesgut. Die Täter entwendeten zumindest Bargeld und Schmuck.

Am späten Montagnachmittag kletterten unbekannte Täter auf ein Vordach und hebelten dann ein Fenster auf, um in ein Familienhaus auf der Kronstädter Straße einzudringen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Dorsten

Montagabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lippestraße eingebrochen waren. Die Täter waren in die Wohnung eingedrungen, nachdem sie zuvor die Wohnungstür aufgehebelt hatten. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Die Eigentümer eine Einfamilienhaus auf der Straße Hohenkamp stellten Montagnachmittag fest, dass unbekannte Täter in ihr Haus eingebrochen waren, nachdem sie auf einen Balkon gestiegen waren und dann die Balkontür aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten einen Schranktresor.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter stiegen am Montagnachmittag auf einen Balkon, hebelten ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Luisenstraße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck.

In ein Reihenhaus auf der Ilandstraße brachen unbekannte Täter am Montagnachmittag ein, nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen aller Räume flüchteten die Täter mit dem Diebesgut, Bargeld, zwei Laptop, ein IPad, Schmuck und mehreren Uhren, in unbekannte Richtung.

Bottrop

Auf dem Sportplatz an der Beckstraße hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag bis Montag das Fenster der Umkleidekabine auf. Durch das Fenster drangen sie dann in die Umkleideräume ein, hebelten mehrere Spinde auf und entwendeten momentan nicht näher zu bezeichnende Werkzeuge.

Unbekannte Täter hebelten am Montagnachmittag die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Blücherstraße ein. Die Täter entwendeten Bargeld und ein Tablet.

Oer-Erkenschwick

In der Nacht zu Dienstag stiegen unbekannte Täter auf eine Balkon, hebelten dann ein Fenster auf und drangen dadurch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Hovelfeldweg ein. Die Täter durchsuchten die Räume, Schränke und Behältnisse. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Recklinghausen

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Dienstag zunächst eine Tür auf und drangen dann in eine ehemalige Unterkunft auf der Lise-Meitner-Straße ein. Aus den dortigen Containern entwendeten die Täter zwei Waschmaschinen, einen Trockner, einen PC und einen Drucker.

