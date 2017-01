POL-RE: Datteln: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag um 10.15 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Bahnhofstraße zu einem Brand. Die Feuerwehr konnten den 79-jährigen Bewohner nur noch tot aus den Räumen bergen. Ein 26-jähriger Bewohner und eine 21-jährige Dattelnerin wurden mit einer Drehleiter aus den Obergeschossen gerettet und ins Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell