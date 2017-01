POL-RE: Waltrop: Mit gestohlener EC-Karte unberechtigt an Geldautomaten Bargeld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Foto der gesuchten Täterin Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 31. Oktober, in der Zeit von 12.35 bis 12.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einer 62-jährigen Waltroperin in der Lidl-Filiale auf der Leveringhäuser Straße die Geldbörse. Mit der darin enthaltenen EC-Karte hob die auf dem Foto abgebildete Person kurze Zeit später an einem Geldautomaten der Sparkasse Vest an der Stadthalle Bargeld ab. Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person machen? Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

