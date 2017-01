POL-RE: Dorsten: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Ein 38-jähriger Dorstener fuhr mit seinem Pkw am Montag um 16.10 Uhr auf der Crawleystraße eine 43-jährige Radfahrerin aus Dorsten an. Die Radlerin war auf dem Radweg der Borkener Straße unterwegs, als der 38-Jährige von der Crawleystraße in die Borkener Straße einbiegen wollte. Die Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell